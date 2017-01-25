Гройсман готує план дій уряду на 2017-2020 роки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що середньостроковий план пріоритетних дій уряду на 2017-2020 роки стане об'єднуючим документом і має забезпечити соціальну справедливість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання уряду.

"Цей план дій буде передбачено на 4 роки. Я би дуже хотів, щоб це був план не те щоб нашого уряду, план Гройсмана, це має бути план дій України, і він має бути настільки об'єднуючим, щоб всі ті, хто вболіває за Україну, долучилися до його формування і виконання. Післязавтра у нас відбудеться зустріч з експертами щодо розділу освіти. Сьогодні ми будемо говорити про план дій щодо розвитку державної служби, тобто фактично ми максимально швидко вийдемо з вами на детальний план дій", - сказав глава уряду.

Він наголосив, що це буде "реальний документ, в якому дуже чітко буде визначено, що має зробити кожне міністерство в своєму секторі відповідальності", щоб забезпечити економічне зростання, соціальну справедливість, реформування в системі інфраструктури, підвищення якості освіти тощо.

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"Тому що і секторальні реформи мають надважливе значення для нашої держави... На момент завершення обговорення ми маємо отримати об'єднуючий документ, я всіх буду закликати об'єднатися навколо виконання цього документу", - додав Гройсман.

За його словами, "в середньостроковій перспективі можна досягти тут успіху: і підвищити зарплати, і підвищити конкурентоздатність економіки, залучати більше інвестицій, ми можемо створити заходи, які допоможуть продовжити тривалість життя для українців, підвищити якість освіти та інші".

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року Гройсман представив проект Середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року, в основі якого - економічне зростання і відновлення промисловості.