Гривня зміцнилася на 4 копійки – до 27,23 за долар

У середу, 25 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,20/27,23 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,2300/29,2790 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 27,2056 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 212 угод на суму 112 мільйонів доларів.