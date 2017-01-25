Гривня зміцнилася на 4 копійки – до 27,23 за долар
13:36, 25 січня 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,2300/29,2790 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У середу, 25 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,20/27,23 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,2300/29,2790 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 27,2056 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 212 угод на суму 112 мільйонів доларів.
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