Кабмін затвердив новий порядок ведення реєстру відшкодування ПДВ

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок ведення реєстру відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), значно скорочує можливості для зловживань у цій сфері. Рішення було прийнято в ході засідання уряду одноголосно.

Представляючи новий порядок, міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, що механізм відшкодування буде зведений до декількох кроків - подача заявки на відшкодування, публікація цієї заявки в реєстрі, проведення перевірок і погоджень, а також власне відшкодування податку в автоматичному режимі. Термін проведення перевірок і погоджень становитиме, за словами міністра, не більше 30 днів, а подача заявок повинна проходити не пізніше 20 числа кожного місяця.

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"Відшкодування стане автоматизованим, щоденним і прогнозованим. Громадськість зможе контролювати процес", - сказав міністр, зазначивши, що таким чином Україна значно просунеться на шляху покращення ділового клімату.

Коментуючи необхідність прийнятого рішення, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що у сфері відшкодування ПДВ завжди були можливості для зловживань.

"Тепер Мінфін зможе запровадити новий порядок відшкодувань, всі будуть це бачити, це правильний крок", - підкреслив голова уряду.

Пізніше в Міністерстві фінансів також пояснили, що створення і порядок ведення єдиного реєстру відшкодування ПДВ є одним із головних пунктів антикорупційного пакета податкових змін, який був розроблений Мінфіном спільно з бізнесом і незалежними громадськими експертами і отримав публічну підтримку провідних ділових і громадських об'єднань.

"Новий порядок ведення реєстру допоможе зменшити корупцію при відшкодуванні ПДВ. Будуть встановлені рівні умови для всіх платників податків, що в свою чергу покращить умови ведення бізнесу в нашій країні. Крім того, новий механізм дозволить здійснювати відшкодування ПДВ вчасно і прозоро", - наголосили у Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, питання відшкодування ПДВ багато років був і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень. У січні нинішнього року підприємці заявили найбільший обсяг відшкодування ПДВ за всю історію відшкодувань - 22,4 мільярда гривень.