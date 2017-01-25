Нацбанк: апетиту до кредитів в іноземній валюті на сьогодні практично немає

Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук під час круглого столу в Києві.

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«Ми однозначно говоримо про те, що валютне кредитування активно відновлюватися не буде, незважаючи на те, що у деяких банків є надлишок валютної ліквідності. Ми спілкувалися з кількома банками з іноземним капіталом. Вони кажуть, що готові кредитувати якісних позичальників з валютною виручкою під 5-6-7%. Усі отримали урок - і банки, і позичальники. І апетиту до кредитів у валюті на сьогодні практично немає», - сказав він.

За словами Ваврищука, регулятора абсолютно задовольняє ця ситуація, і НБУ не хоче активного відновлення валютного кредитування, незважаючи на більш високі ставки за гривневими кредитами.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України, за оцінками фінансистів, на поточний момент володіє достатнім обсягом вільної для кредитування ліквідності, проте банки не ризикують направляти кошти на довгострокове кредитування у зв'язку з відсутністю платоспроможних позичальників, значним обсягом проблемних кредитів і ризиками судової системи.

Раніше Національний банк прогнозував відновлення кредитування у 2016 році за умови прийняття низки законів щодо захисту прав кредиторів, проведення судової реформи та реформи роботи правоохоронних органів з проблемними позичальниками.