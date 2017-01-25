МВФ у найближчі два тижні не розглядатиме питання про транш Україні

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд не планує в найближчі два тижні проводити засідання Ради директорів і розглядати питання продовження співпраці з Україною і виділення четвертого за рахунком траншу за програмою EFF, схваленою в березні 2015 року.

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Як наголошується в розкладі засідань Ради до 3 лютого включно, в порядку денному - програми реформ та оцінка економічної ситуації в 9 країнах, включаючи Австралію, Іспанію, Індію, Індонезію, Кенію, Сомалі і низку острівних держав.

Разом з тим, раніше заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова зазначала, що робота з МВФ йде в плановому порядку. Також у Мінфіні припускали, що засідання щодо України відбудеться наприкінці січня – на початку лютого. У самому Фонді зазначали, що точної дати засідання немає, але воно може відбутися «найближчими тижнями»

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна вже отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

У листопаді 2016 року в Україні працювала місія МВФ, яка висловила задоволення ходом реформ і яка погодила параметри бюджету на 2017 рік. У Києві розраховували, що за підсумками роботи місії відбудеться засідання Ради директорів фонду і країна отримає четвертий кредитний транш розміром 1,3 млрд дол. Однак засідання не відбулося ні в листопаді, ні в грудні, хоча Україна виконала всі рекомендації МВФ як у частині прийняття держбюджету на 2017 рік, так і в частині відновлення банківської системи та націоналізації найбільшого в країні банку «ПриватБанку».

Якщо рішення Фонду буде прийнято і виявиться позитивним, Україна може розраховувати на отримання четвертого траншу, його розмір буде, найімовірніше, відкоригований і становитиме близько 1 млрд дол. Крім того, Україна і МВФ підпишуть оновлений меморандум про співпрацю, що передбачає подальші етапи роботи і ключові реформи, необхідні для отримання коштів.