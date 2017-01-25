У Кабміні обіцяють підвищити соцстандарти в разі зростання інфляції

Уряд підвищить соціальні стандарти у разі зростання інфляції понад рівень, закладений у державному бюджеті на 2017 рік, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка з посиланням на його виступ в ефірі одного з українських телеканалів.

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«Якщо ми побачимо якісь додаткові ризики для розкручування інфляції, уряд внесе відповідні зміни до Державного бюджету України, у тому числі про додаткове підвищення соціальних стандартів», - наводяться в повідомленні слова міністра.

Він зазначив, що позиція уряду полягає в тому, щоб соціальні стандарти в країні зростали швидшими темпами, ніж інфляція.

Також Розенко підкреслив, що підвищення з 1 січня цього року мінімальної заробітної плати до 3200 грн не вплине на рівень інфляції в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% в порівнянні з інфляцією 43,3% в 2015 році і досягла мінімального значення за останні два роки.

Держбюджет на 2017 рік передбачає інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.

У державному бюджеті на 2017 рік видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в 2017 році зростуть на 13% порівняно з показником 2016 року.