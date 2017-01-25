Кабмін дозволив митницям направляти частину надпланових доходів на власні потреби

Кабінет міністрів України дозволив митним органам за спеціальним урядовим дозволом направляти на власні потреби близько 10% доходів, отриманих понад план надходжень. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

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Як пояснив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, необхідність такого рішення продиктована програмою боротьби з контрабандою та модернізації роботи митних постів.

«Ми говоримо про боротьбу з контрабандою, нам треба робити технічну модернізацію. Думаю, треба підтримати (рішення - УНІАН)», - сказав Гройсман.

При цьому в уряді наголосили, що використання коштів буде повністю контролюватися Мінфіном.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 роках в Україні розпочали експеримент, за яким половину доходів, отриманих від сплати митних платежів понад встановлені урядом плани, направляли на будівництво доріг. Експеримент був визнаний успішним. Українські митниці - учасниці експерименту з розподілу понадпланових доходів з вересня 2015 року по грудень 2016 року направили 2,81 млрд грн на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях. Експеримент продовжено на 2017 рік.

Технічна модернізація митної служби є однією зі складових частин загальної реформи митниці, анонсованої прем'єр-міністром Гройсманом у липні-серпні 2016 року.