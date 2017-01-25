В Україні склалася "культура шахрайства" - Нацбанк

Ключовим ризиком українських банків, що перешкоджає повноцінному відновленню кредитування, є юридичний ризик, або недостатній захист прав кредиторів, повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук під час круглого столу в Києві.

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«Ключовий ризик – це юридичний ризик. Це абсолютно очевидно для всіх учасників ринку – для регуляторів і для банків. Якщо чесно, то і позичальники дуже чітко це розуміють», - сказав він.

За словами Ваврищука, в Україні склалася «культура шахрайства», коли десятки великих позичальників зловживають наявними ресурсами і можливостями у переговорах з банками.

«Без вирішення проблеми захисту прав кредиторів активного кредитування ми не дочекаємося», - підкреслив Ваврищук.

Він зазначив, що відновлення кредитування є пріоритетом НБУ, однак регулятор не може зробити багато у цьому напрямку, але розуміє проблеми банкірів.

Зокрема, за його словами, корпоративний сектор в Україні сильно закредитований після необачного кредитування бізнесу в докризовий період, у той час як у банкірів є величезний потенціал розвитку кредитування фізосіб.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України, за оцінками фінансистів, на поточний момент володіє достатнім обсягом доступної для кредитування ліквідності, проте банки не ризикують спрямовувати кошти на довгострокове кредитування в зв'язку з відсутністю платоспроможних позичальників, значним обсягом проблемних кредитів і ризиками судової системи.

Раніше Національний банк прогнозував відновлення кредитування в 2016 році за умови прийняття ряду законів щодо захисту прав кредиторів, проведення судової реформи та реформи роботи правоохоронних органів з проблемними позичальниками.