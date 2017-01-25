Голова ДФС очікує додатково 70 мільярдів від детінізації економіки

16:38, 25 січня 2017
Фінанси
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При цьому Насіров уточнив, що решта суми зростання надходжень має бути забезпечена податковими змінами на 2017 рік.

Фото УНІАН

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров очікує, що 70 млрд грн із запланованого зростання податкових надходжень у 2017 році порівняно з 2016 роком будуть забезпечені за рахунок детінізації економіки.

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«Фактично доходи на 2017 рік збільшено на 99,5 млрд грн, або на 19,2%... При цьому 70 млрд грн повинні прийти від детінізації»,- сказав він у ході прес-конференції.

При цьому Насіров уточнив, що решта суми зростання надходжень має бути забезпечена податковими змінами на 2017 рік.

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