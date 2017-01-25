Голова ДФС очікує додатково 70 мільярдів від детінізації економіки

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров очікує, що 70 млрд грн із запланованого зростання податкових надходжень у 2017 році порівняно з 2016 роком будуть забезпечені за рахунок детінізації економіки.

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«Фактично доходи на 2017 рік збільшено на 99,5 млрд грн, або на 19,2%... При цьому 70 млрд грн повинні прийти від детінізації»,- сказав він у ході прес-конференції.

При цьому Насіров уточнив, що решта суми зростання надходжень має бути забезпечена податковими змінами на 2017 рік.