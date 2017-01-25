В уряді пропонують прив'язати зарплати держслужбовців до ефективності їхньої роботи

17:44, 25 січня 2017
Фінанси
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Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко вважає доцільним прив'язати оплату праці державних службовців до оцінювання ефективності їх діяльності.

Саєнко пропонує змінити систему опалти праці чиновників / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу, присвяченого обговоренню пріоритетів реформування державного управління у рамках Середньострокового плану пріоритетних дій уряду на 2017-2020 роки.

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"Мені здається, дуже важлива система оплати праці держслужбовців. Ми зараз над цим працюємо. Звичайно, відбулося певне невелике підвищення у держслужбовців. Ми маємо розуміти, що державна служба має бути належним чином оплачена. Але вона має належним чином демонструвати результат", - сказав він.

Тому, за його словами, "прив'язка в принципі оплати праці державного службовця до оцінювання ефективності його діяльності" - дуже важлива річ.

"Ми маємо в цьому році до цього повернутися", - зазначив урядовець.

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Теги: #зарплати#чиновники#держслужбовці