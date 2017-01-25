В уряді пропонують прив'язати зарплати держслужбовців до ефективності їхньої роботи
Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко вважає доцільним прив'язати оплату праці державних службовців до оцінювання ефективності їх діяльності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу, присвяченого обговоренню пріоритетів реформування державного управління у рамках Середньострокового плану пріоритетних дій уряду на 2017-2020 роки.
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"Мені здається, дуже важлива система оплати праці держслужбовців. Ми зараз над цим працюємо. Звичайно, відбулося певне невелике підвищення у держслужбовців. Ми маємо розуміти, що державна служба має бути належним чином оплачена. Але вона має належним чином демонструвати результат", - сказав він.
Тому, за його словами, "прив'язка в принципі оплати праці державного службовця до оцінювання ефективності його діяльності" - дуже важлива річ.
"Ми маємо в цьому році до цього повернутися", - зазначив урядовець.