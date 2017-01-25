Діалог з МВФ щодо пенсійного віку ведеться, але Кабмін категорично проти його підвищення – Розенко

Питання пенсійного віку залишається однією з тем дискусій з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом, однак уряд виступає категорично проти його підвищення, повідомив УНІАН віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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«Не можна сказати, що питання пенсійного віку «знято», діалог на цю тему, безперечно, ведеться. Але у нас є чітка позиція: ми проти підвищення пенсійного віку, і жорстко тримаємо цю лінію», - сказав Розенко

Як повідомляв УНІАН, уряд наполягає на проведенні пенсійної реформи в Україні, оскільки накопичені дисбаланси не дозволяють виплачувати гідні виплати громадянам і при цьому потребують значних бюджетних вливань. Разом з тим, ключовим завданням пенсійної реформи уряд називає скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

Проведення пенсійної реформи також є частиною програми реформ, схваленої МВФ. Разом з тим у Меморандумі, підписаному між урядом України і керівництвом Фонду у вересні 2016 року, немає жорсткої норми про підвищення пенсійного віку, але є рекомендація скорочувати дефіцит Пенсійного фонду, оскільки на поточний момент він покривається за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті Пенсійного фонду на 2017 рік дотація з Держбюджету перевищує 140 млрд грн.