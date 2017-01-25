Нацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2720.8137 (25 січня – 2723.1902)

100 EUR – 2922.9702 (25 січня – 2926.8848)

10 RUR – 4.5999 (25 січня – 4.5987)

У середу, 25 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,21/27,24 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 29,1745/29,2040 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2081 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 500 угод на суму 261,30 млн дол.