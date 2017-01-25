У Мінекономрозвитку розповіли про зростання іноземних інвестицій в Україну

Прямі іноземні інвестиції в усі сектори української економіки, за винятком банківського, у січні-листопаді 2016 року зросли в 1,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2015 року - до 1,058 млрд дол., повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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«НБУ оцінює чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за 11 місяців 2016 року на рівні 3,3 млрд дол. (з них 2,242 млрд дол. у банківський сектор). За 11 місяців 2015 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив 2,219 млрд дол. (з них 1,663 дол. США у банківський сектор). Таким чином, приплив інвестицій в інші сектори економіки, крім банківського сектора, збільшився в 1,5 раза», - йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку відзначили, що Російська Федерація серед країн-інвесторів посідає 4-е місце.

Як повідомляв УНІАН, за словами очільника Мінекономрозвитку Степана Кубіва, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році становив 3,8 млрд дол., що майже удвічі перевищило показник 2015 року.