У Мінекономрозвитку підрахували обсяги українського експорту

Про це йдеться в матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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Ключовими статтями експорту, згідно з інформацією міністерства, стали продукція агросектору - 13,57 млрд дол., металургії - 7,6 млрд дол. і продукція машинобудування - 3,94 млрд дол. При цьому зростання експорту продемонстрував лише агросектор - на 4,1%, експорт металургії та машинобудування скоротився на 13,2% і 9,9% відповідно.

У регіональному розрізі зниження темпів продемонстрували ключові індустріальні області країни, включаючи Дніпропетровську, Харківську, Одеську області та безпосередньо Київ. Позитивна динаміка експорту зафіксована лише у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Луганській областях.

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Факторами, які погіршили показники експорту, в Мінекономрозвитку вважають: збереження товарного і транзитного ембарго з боку Росії, збереження соціально-економічної й політичної нестабільності, війну на сході країни, а також значну сировинну орієнтацію економіки і відсутність можливостей для кредитування реального сектору. «Негатив посилили також системні проблеми в економіці - труднощі з поверненням ПДВ, банківські обмеження, корупція в контролюючих органах, включаючи митницю», - наголошується в повідомленні Мінекономрозвитку.

Коментуючи ситуацію, торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначила: «Експорт у листопаді 2016 року перевищив показник експорту в 2015 році на 474 млн дол. Експорт і далі має негативну тенденцію, але темпи падіння сповільнюються. Зростає експорт продукції переробки, йде переорієнтація на нові ринки».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-листопаді 2016 року становив 2,324 млрд дол. проти 315,5 млн дол. профіциту за аналогічний період минулого року.