Президент ЄБА дав прогноз щодо курсу гривні цього року

Зростання економіки України за підсумками 2016 року перевищило експертні очікування і становитиме, найімовірніше, 1,8%, а поточного року зростання прискориться до 2,5% або більше на тлі зростання цін на сировинний експорт.

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Про це сказав президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала під час зборів асоціації.

«Результати 2016 року будуть у лютому, але ми очікуємо, що це (зростання економіки - УНІАН) буде краще за прогнози - до 1,8%. І тут ключову роль відіграли зростання інвестицій і сільське господарство. Зростання промислового виробництва за підсумками 2016 року буде близько 2,4%, - сказав Фіала. - Поточний рік, 2017-й, буде кращий за 2016-й. Ми очікуємо прискорення зростання економіки до 2,5% - це реалістичний прогноз. Якщо будуть позитивні сюрпризи, то буде й краще. Поки що ми консервативно оцінюємо ціни на сировину, оскільки економіка поки що досить сировинна. Експортний товар номер один - зерно. Ціни в цьому сегменті поки що дуже низькі. Разом з тим, ціни на руду і метали (ще одна ключова експортна позиція - УНІАН) подвоїлися. І тут ціни рекордно високі. Економісти очікують, що ці ціни протримаються хоча б до кінця першого півріччя. Інфляцію ми очікуємо на рівні прогнозів НБУ - близько 8%, а щодо курсу гривні очікуємо невелику девальвацію в однозначних цифрах - середній за рік курс становитиме 27,5-28,5 грн за долар».

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При цьому Фіала зазначив, що Нацбанк, найімовірніше, не буде спеціально зміцнювати гривню, а навіть викупить значні обсяги доларової маси з ринку, наростивши обсяг золотовалютних резервів за підсумками року до 20 млрд дол.

Крім того, Фіала зазначив, що бізнес пов'язує певні надії з відновленням приватизації, яка дасть змогу залучити в країну реальні інвестиції. Також, за словами Фіали, бізнес очікує урядових рішень щодо пенсійної реформи, запровадження ринку землі, результатів боротьби з корупцією, судової реформи та щодо інших економічних перетворень, озвучених ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін закладає зростання економіки України в 2017 році на рівні 3% при інфляції 8,1% і середньорічному курсі гривні 27,2 грн за долар. Зростання прямих іноземних інвестицій очікується на рівні 4,5 млрд дол. Міжнародні фінансові організації оцінюють потенційне зростання економіки України на рівні 2-2,5% при однозначному показнику інфляції.