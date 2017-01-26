Близько 66% українців регулярно знімають готівку в банкоматі - дослідження

Близько 66% українців регулярно знімають готівку в банкоматі, при цьому чоловіки знімають готівку частіше за жінок (47% і 33% відповідно).

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Про це УНІАН повідомили в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем ЕМА з посиланням на результати дослідження, проведеного в 2016 році спільно з компанією Gemius Україна.

За інформацією асоціації, ще 26% респондентів знімають готівку в банкоматах часто, але не регулярно, 11% - рідко, 3% - ніколи цього не роблять.

Найбільш універсальні у виборі способу оплати представники наймолодшої групи респондентів - від 14 до 25 років. 78% з них підтвердили, що знімають готівку в банкоматі, але ці ж опитані активно оплачують послуги та покупки в інтернеті (65%).

На другому місці по частоті зняття готівки в банкоматі люди старше 55 років. 69% підтвердили, що роблять це регулярно. Респонденти 45-54 років знімають готівку в 60% випадків, опитані від 35 до 44 років – у 52% випадків і досить часто знімають кошти з картки респонденти 25-34 років – у 68% випадків.

За інформацією ЕМА, опитування проводилося в інтернеті серед громадян України від 14 до 69 років, які проживають у містах і селах.

Як повідомляв УНІАН, частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій з платіжними картками в Україні за підсумками другого кварталу 2016 року зросла до 34,9%, або на 0,2 п. п., порівняно з 34,7% у першому кварталі.