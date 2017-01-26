Експерт спрогнозував, скільки траншів від МВФ Україна отримає цього року

Україна в поточному році зможе отримати від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду тільки два транші за програмою розширеного фінансування EFF, затвердженою в березні 2015 року. Про це сказав президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала під час зборів асоціації.

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«Більше ніж на два транші від МВФ ми не сподіваємося», - сказав Фіала. При цьому він нагадав, що в чинному Меморандумі з МВФ є графік платежів і він передбачає 4 транші. «У Меморандумі закладено 4 транші, але такого (отримання 4 траншей в рік - УНІАН) жодного разу не було і, напевно, в цьому році теж не буде», - зазначив Фіала.

Він також нагадав, що Україна на поточний момент виконала всі вимоги для отримання четвертого за рахунком кредитного траншу, який може бути наданий нашій країні вже в лютому. «Однак його розмір буде, мабуть, менший за запланований - на рівні 1 млрд дол.», - сказав Фіала.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ щодо чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна вже отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

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У листопаді 2016 року в Україні працювала місія МВФ, яка висловила задоволення ходом реформ і погодила параметри бюджету на 2017 рік. У Києві розраховували, що за підсумками роботи місії відбудеться засідання Ради директорів Фонду і країна отримає четвертий кредитний транш розміром 1,3 млрд дол. Однак засідання не відбулося ні в листопаді, ні в грудні, хоча Україна виконала всі рекомендації Фонду як в частині прийняття держбюджету на 2017 рік, так і в частині відновлення банківської системи та націоналізацію найбільшого в країні банку «Приватбанку».

У Міністерстві фінансів очікують, що засідання Ради директорів МВФ по Україні відбудеться вже в лютому. У самому Фонді відзначали, що точної дати засідання немає, але воно може відбутися «в найближчі тижні». Якщо рішення Фонду буде позитивним, Україна може розраховувати на отримання четвертого траншу в розмірі близько 1 млрд дол. Крім того, Україна і МВФ підпишуть оновлений Меморандум про співпрацю, що передбачає подальші етапи роботи і ключові реформи, необхідні для отримання коштів.

У чинному Меморандумі, підписаному у вересні 2016 року, зазначалося, що в 2017 році Україна може отримати ще 4 кредитних транші за програмою співпраці на загальну суму близько 5,4 млрд дол. - в лютому, травні, серпні та листопаді, крім отриманого в кінці 2016 року четвертого траншу. Найбільш значним передбачався лютневий – п'ятий за рахунком - кредитний транш у розмірі 1,98 млрд дол. Наступні транші, згідно з графіком, повинні були становити 1,3 млрд дол. у травні і серпні, а також 735 млн дол. у листопаді.

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, особливо МВФ, а також урядів країн "Великої сімки" залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності та ефективності реформ в країні.