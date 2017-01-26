Гонтарева: частка російських банків на українському ринку знизилася в 1,7 раза

Про це в інтерв'ю журналу «Новое время» повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

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За її словами, регулятор не вивів ці установи з ринку, оскільки вони "докапіталізувалися в повному обсязі".

"Вони сконвертували материнське запозичення мільярдів доларів на покриття своїх дірок в капіталі. Вони нічого у нас не вкрали", – пояснила Гонтарева.

За словами голови Нацбанку, дірки у російських банків з'явилися через те, що вони раніше активно кредитували Донбас.

"Потім самі прийшли і зруйнували його. Наприклад, у нас є один банк з російським походженням капіталу, у якого 80% активів було в поганих кредитах, коли середня цифра по системі становила 40-50%", – розповіла Гонтарева.

Вона пояснила що з $3,8 млрд прямих іноземних інвестицій в 2016 році, про які нещодавно заявив перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку Степан Кубів, $1 млрд - російські гроші материнських структур, спрямовані для докапіталізації українських дочок.

Ці гроші, за її словами, не можуть повернутися материнським структурам, оскільки направлені в капітал установ.

"Більш того, вони більше ні копійки не віддадуть своїй "мамі", – заявила Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України очікує, що приплив прямих іноземних інвестицій за підсумками поточного року становитиме 4,5 млрд дол. проти 3,8 млрд дол., залучених у 2016 році.