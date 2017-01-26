НБУ другий місяць поспіль залишив облікову ставку на рівні 14% річних

Національний банк України, як і місяцем раніше, вирішив залишити облікову ставку на колишньому рівні - 14% річних, повідомили в НБУ.

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«Це пов'язано з необхідністю нівелювати інфляційні ризики для досягнення цілей щодо інфляції в 2017-2018 роках», - йдеться в матеріалах регулятора.

Також в НБУ повідомили, що регулятор залишив без змін цільові орієнтири щодо інфляції – 8% плюс/мінус 2 п. п. у 2017 і 6% плюс/мінус 2 п. п. у 2018 році.

«Дезінфляційний тренд буде забезпечений завдяки стриманій монетарній та фіскальній політики та істотному зниженню темпів зростання адміністративних тарифів», - наголошується в матеріалах НБУ.

Рішення регулятора було очікуваним для ринку. «Ми не очікуємо зниження облікової ставки. Швидше, вона залишиться на тому самому рівні, що і зараз», - прогнозувала напередодні засідання правління НБУ з монетарних питань виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на останньому засіданні в 2016 році, 8 грудня, вирішив залишити облікову ставку на колишньому рівні 14% річних після того, як знижував її шість місяців поспіль.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року проти грудня 2015 року) знизилася до 12,4% до 43,3% у 2015 році, досягнувши мінімуму за останні два роки і залишаючись на рівні річної інфляційної цілі НБУ в 12% плюс/мінус 3 п. п.