Гонтарева розповіла, коли скасують обмеження на експортно-імпортні операції

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що скасування обмежень на експортно-імпортні операції та дивіденди однозначно залишаються в пріоритеті діяльності регулятора.

"Наш наступний крок - дозвіл виплат дивідендів за 2016 рік. Я думаю, це буде дуже скоро. Якби кінець грудня та початок січня проходили спокійніше, то вже, може бути, і зараз дозволили. Чому діють обмеження до 5 мільйонів доларів в місяць, коли влітку 2016-го ми дозволили сплачувати дивіденди за 2014-2015 роки?", - повідомила голова НБУ.

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Гонтарева зазначила, що лише два найбільших мобільних оператори заробляють по 250 мільйонів доларів кожен, тобто в рік планують виплатити 500 мільйонів доларів дивідендів на двох.

"За два роки - це 1 мільярд доларів. Якби ми не ввели обмеження в розмірі не більше 5 мільйонів доларів на компанію в місяць, треба було б відразу ж заплатити цей мільярд за 2014-2015 роки. Але при цьому понад 95% усіх компаній за кілька місяців виплатили свої дивіденди в повному обсязі", - підкреслила вона.