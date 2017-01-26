Нацбанк через "мінімалку" підвищив прогноз зростання цін цього року

Національний банк України підвищив прогноз зростання споживчих цін в Україні в 2017 році до 9,1% з 8%, прогнозованих раніше.

Читайте такожНБУ другий місяць поспіль залишив облікову ставку на рівні 14% річних

Як повідомили в Національному банку України, перегляд прогнозу зумовлений насамперед підвищенням мінімальної заробітної плати в Україні до 3,2 тис. грн з 1 січня 2017 року.

«Це рішення позначиться на рівні інфляції як безпосередньо через збільшення споживчого попиту населення, переважно на споживчі товари та собівартості продукції, так і опосередковано через інфляційні очікування українців», - наголошується в матеріалах НБУ.

Нацбанк відзначає, що інфляція залишатиметься високою впродовж перших трьох кварталів і повернеться до однозначного значення тільки в четвертому кварталі 2017 року.

Також повідомляється, що прогноз інфляції на 2018 рік залишається незмінним – на рівні 6%.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні, 26 січня, вирішив залишити облікову ставку на колишньому рівні – 14% річних.

Аналогічне рішення регулятор прийняв на останньому засіданні в 2016 році, 8 грудня, після того як знижував ставку шість місяців поспіль.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% до 43,3% у 2015 році, досягнувши мінімуму за останні два роки і залишаючись на рівні річної інфляційної цілі НБУ в 12% плюс-мінус 3 п. п.