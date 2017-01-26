У Гонтаревої оцінили зростання економіки України в 1,8%
14:35, 26 січня 2017Фінанси
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Також НБУ оцінив номінальний ВВП України за підсумками 2016 року в 2,358 трлн грн.
НБУ: економіка України за рік зросла на 1,8% / Фото УНІАН
Національний банк України оцінив зростання ВВП України у 2016 році на рівні 1,8%, що вище прогнозів, за якими регулятор очікував зростання на 1,1%.
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Про це повідомили в Національному банку України, посилаючись на власні оцінки регулятора.
Раніше аналогічні урядові оцінки озвучувала заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.
Також НБУ оцінив номінальний ВВП України за підсумками 2016 року в 2,358 трлн грн.
Як повідомляється в матеріалах НБУ, в 2017 році очікується зростання номінального ВВП до 2,739 трлн грн, до 2018 року – до 3,081 трлн грн.
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