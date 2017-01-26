Податкова міліція відзвітувала про роботу: за рік вилучила контрабанди на 2 мільярди

Податкова міліція в 2016 році в рамках операції "Кордон-2016" затримала і вилучила товарів, які намагалися незаконно переправити через державний кордон в Україну та за її межі, на загальну суму 2,1 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

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"В рамках проведення операції розпочато 195 кримінальних проваджень у митній сфері. В ході їх розслідування вилучено товарів на суму 2,1 мільярда гривень, з яких на товари на суму понад 1,4 мільярда накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Фіскальна служба додає, що зазначена операція продовжена на 2017 рік.

"З першого січня 2017 було виявлено, вилучено та заарештовано підакцизних товарів на суму майже 100 млн гривень. Це та продукція, яку намагалися незаконно доставити в Україну або вивезти з України, або продати на тіньовому ринку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Державної фіскальної службі протягом 2015 року вдалося запобігти потраплянню на ринок фальсифікованої та контрабандної продукції на загальну суму 861,6 млн грн.

У 2015 році ліквідовано 84 підпільних виробництва фальсифікату. З незаконного обігу вилучено спирту на суму 70,1 млн грн, лікеро-горілчаних виробів – на 103,4 млн грн, тютюну – на 155 млн грн, паливно-мастильних матеріалів – на 496,7 млн. грн.