Гонтарева очікує цього року 4 транші від МВФ, найближчий – на початку лютого

Україна може у 2017 році отримати 4 транші кредиту від Міжнародного валютного фонду, повідомила сьогодні журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

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«Це 4 транші», - сказала голова НБУ, відповідаючи на запитання про те, скільки траншів наша країна зможе отримати цього року за програмою з МВФ.

За її словами, отримання першого з цих траншів можливе найближчим часом – на початку лютого. «Найближчим часом. У нас 15,5 млрд дол. (резервів). Ми очікуємо отримати ще 1 млрд від МВФ. Якщо це буде на початку лютого – це ж не проблема», - додала Гонтарева.

При цьому вона зазначила, що не бачить жодних передумов, які не дали б отримати наступний транш. «У мене немає сумнівів, що це рішення буде підтримано», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ щодо чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви.

За цією програмою наша країна вже отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.