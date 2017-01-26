Пенсіонери на окупованих територіях мають отримувати українську пенсію - міністр

Мешканці непідконтрольних Києву території Донецької і Луганської області мають таке ж право на пенсію, як і пенсіонери з підконтрольних територій, повідомляє Українська правда з посиланням на заяву голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб Вадима Черниша.

За його словами "питання поновлення пенсій обговорюється, зокрема, у рамках Мінського процесу".

Читайте такожКабмін розраховує зробити Пенсійний фонд бездотаційним - Гройсман

"Адже відповідно до норм міжнародного та національного права, до резолюції ПАРЄ, де Росія визнана агресором – немає підстав говорити, що пенсіонери з непідконтрольних територій не мають права отримати пенсію", - сказав він.

"Вони мають таке ж право на пенсію, як і пенсіонери з підконтрольних територій. Бо все життя сплачували відрахування до Пенсійного фонду", - додав Черниш.

За його словами в уряді поки не можуть знайти механізм, за яким виплачувати ці пенсії.

"Щоб дослідити це питання, у 2015 році в рамках Мінських домовленостей на непідконтрольні території приїздила німецько-французька місія. Але вони так і не знайшли рішення", - сказав він.

Як відомо, 16 січня уряд затвердив плану заходів щодо реінтеграції непідконтрольних територій Донбасу, в якому немає пункту про можливе поновлення пенсійних виплат мешканцям окупованих територій.