Платіжний баланс України за рік зведений в "плюс" $0,9 мільярда

Платіжний баланс України в 2016 році, за попередніми даними, зведено з профіцитом на рівні 0,9 млрд дол. проти профіциту за 2015 рік у розмірі 849 млн дол.

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Як йдеться в інформаційних матеріалах НБУ, розданих журналістам у ході прес-конференції, регулятор прогнозує профіцит платіжного балансу в 2017 році на рівні 1,1 млрд дол., у 2018 році – на рівні 4 млрд дол.

Як повідомила в ході прес-конференції голова НБУ Валерія Гонтарева, зростання попиту на імпортну продукцію було ключовим фактором розширення дефіциту поточного рахунку в 2016 році і цей фактор здійснюватиме тиск на поточний рахунок у 2017 році.

За її словами, дефіцит поточного рахунку в 2016 році досяг 3,4 млрд дол. США порівняно з попереднім прогнозом НБУ на рівні 2,5 млрд дол.

«Очікується, що ці фактори діятимуть і надалі. НБУ переглянув прогноз дефіциту поточного рахунку на 2017 рік до 3,5 млрд з 2,9 млрд дол.», - сказала вона.

При цьому заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, який також був присутній на прес-конференції, уточнив, що сальдо платіжного балансу буде профіцитним, оскільки дефіцит поточного рахунку буде перекритий надходженням боргового капіталу.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України за підсумками 2015 року повернувся з дефіцитного в профіцитний стан і позитивне сальдо становить 849 млн дол. США проти від'ємного сальдо в 13,3 млрд дол. США у 2014 році.