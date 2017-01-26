Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП України в 2017 році

Національний банк України поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до рівня 2,8% з 2,5%, прогнозованих раніше.

Як повідомили в Національному банку України, в 2018 році, за прогнозами регулятора, очікується зростання ВВП на 3%.

Раніше, в кінці жовтня 2016 року, Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 2,5% з 3% у зв'язку з переглядом очікувань щодо зовнішньої кон'юнктури для українських експортерів.

Зростання ВВП України в 2016 році, за оцінками НБУ, склало 1,8%, що вище прогнозів, згідно з якими регулятор очікував зростання на 1,1%.

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Як наголошується в матеріалах регулятора, номінальний ВВП за підсумками 2016 року становив 2,358 трильйона гривень. У 2017 році очікується його зростання до 2,739 трильйона гривень, до 2018 року – до 3,081 трильйона гривень.

Раніше перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова озвучувала урядові оцінки, згідно з якими ВВП України у 2016 році зріс на 1,8%, а в 2017 році очікується зростання на 3%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2,5%, Світовий банк – на 2%.

За даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зріс на 2% порівняно з попереднім кварталом – на 0,5%. Річні дані поки не опубліковано.