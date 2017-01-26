Нардеп розповів, як захистити клієнтів ломбардів

Про це в матеріалі для газети «Бізнес» написав голова Комітету Сергій Рибалка.

На його думку, законопроект в результаті доопрацювання дозволить врегулювати цей ринок і дасть можливість більш ефективно працювати самим ломбардам, а їх клієнтам – відчувати себе більш захищеними».

Серед нововведень, які пропонується впровадити – збільшення статутного капіталу для нових ломбардів. Для тих установ, які не будуть мати філій, автори пропонують встановити суму на рівні 500 тис. грн., а для мереж – 1 млн. грн. Далі, пропонується врегулювати власне форму ломбарду.

«Буденним стало розміщення таких установ в кіосках біля метро, інших «прохідних місцях». Звичайно, це робить послугу більш доступною. Однак не гарантує, що завтра такий кіоск не буде просто знесений / вивезений або міською владою, або самим власником, залишивши клієнта один на один з його договором – але без закладених цінностей», - написав Рибалка.

«Тому ми пропонуємо розміщувати ломбарди виключно в капітальних будівлях, приміщеннях площею не менше 5 кв. м (щоб це не були просто переобладнані пункти обміну валют), а також в обов'язковому порядку обладнати такі приміщення відеоспостереженням і охоронною сигналізацією», - додав він.

Одна з пропозицій до законопроекту – керівник і головний бухгалтер ломбарду повинні мати бездоганну ділову репутацію. «Без виконання цієї умови ломбард не отримає ліцензію, а значить з'явиться можливість додаткового фільтра від шахраїв ще на етапі реєстрації нової компанії», - зазначив глава фінкомітету.

Передбачено також створення резервного фонду з метою покриття збитків від надання ломбардом фінансових послуг в розмірі не менш 15% мінімального статутного капіталу. В резервний фонд має щорічного відраховуватися не менше 5% чистого прибутку ломбарду. «Таким чином, збиткова робота ломбарду робить неможливим його функціонування законної середовищі. А це, в свою чергу, дозволяє мінімізувати використання ломбардів як інструмент ухилення від оподаткування», - зазначив депутат.

Рибалка також підкреслив, що пропонує за аналогією зі споживчим кредитуванням банками, додати в законопроект норми про обов'язкове зазначення фінальної вартості кредиту для споживача. «За даними Нацфінпослуг, в 3-му кварталі 2016 року середньозважена річна ставка в ломбардах становила близько 180% річних. Це багаторазово вище будь-якого банківського кредиту. Не кажучи вже про істотно заниженою оцінкою застав. Однак, не маючи повної інформації, люди часто роблять вибір на користь ломбардів через «звичності» уявних «анонімності» (хоча полягає офіційний договір із зазначенням всіх реквізитів), відсутність вимог до кредитної історії», - зазначив Рибалка.

Він додав, що комітет буде ініціювати додаткові обговорення документа з участю як представників ломбардів та регулятора, так і громадських організацій, які захищають права споживачів фінансових послуг.