МВФ може в найближчими тижнями прийняти рішення по траншу для України - заява Фонду
Речник МВФ зазначив, що для завершення перегляду програми Україна має вирішити кілька проблем, проте не уточнив, про які саме проблеми йдеться.
Міжнародний валютний фонд найближчими тижнями може запропонувати своїй Раді директорів завершити третій перегляд програми розширеного фінансування та виділити Україні четвертий кредитний транш розміром 1 мільярда доларів.
Про це заявив речник МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні.
"Припускаючи, що всі проблеми, що залишилися, скоро буде вирішено, ми очікуємо, що запропонуємо Раді директорів (МВФ - УНІАН) завершити третій перегляд програми в найближчі тижні, але точної інформації про засідання Ради директорів немає", - сказав він.
За словами Мюррея, для завершення перегляду програми українська влада повинна вирішити кілька проблем, однак не уточнив, про які саме проблеми йдеться.
"Прогрес у політиці, необхідної для третього перегляду програми розширеного фінансування, був досягнутий. Ми знаходимося в тісному контакті з (українською - УНІАН) владою з приводу кількох проблем, які повинні бути дозволені для фіналізації меморандуму про економічну і фінансову політику з урахуванням графіка наступних необхідних заходів. Меморандум знаходиться в процесі фіналізації", - підкреслив Мюррей.
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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.
За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, Україна може в 2017 році отримати 4 траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду.