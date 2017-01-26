МВФ може в найближчими тижнями прийняти рішення по траншу для України - заява Фонду

Міжнародний валютний фонд найближчими тижнями може запропонувати своїй Раді директорів завершити третій перегляд програми розширеного фінансування та виділити Україні четвертий кредитний транш розміром 1 мільярда доларів.

Про це заявив речник МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні.

"Припускаючи, що всі проблеми, що залишилися, скоро буде вирішено, ми очікуємо, що запропонуємо Раді директорів (МВФ - УНІАН) завершити третій перегляд програми в найближчі тижні, але точної інформації про засідання Ради директорів немає", - сказав він.

За словами Мюррея, для завершення перегляду програми українська влада повинна вирішити кілька проблем, однак не уточнив, про які саме проблеми йдеться.

"Прогрес у політиці, необхідної для третього перегляду програми розширеного фінансування, був досягнутий. Ми знаходимося в тісному контакті з (українською - УНІАН) владою з приводу кількох проблем, які повинні бути дозволені для фіналізації меморандуму про економічну і фінансову політику з урахуванням графіка наступних необхідних заходів. Меморандум знаходиться в процесі фіналізації", - підкреслив Мюррей.

Читайте такожМВФ у найближчі два тижні не розглядатиме питання про транш Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, Україна може в 2017 році отримати 4 траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду.