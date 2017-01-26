Гривня на міжбанку "відвоювала" у долара ще 4 копійки

В четвер, 26 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,17/27,20 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0471/29,0768 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2131 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 526 угод на суму 235,4 мільйона доларів.