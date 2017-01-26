Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,21 за долар
Офіційний курс НБУ на 27 січня: 100 USD – 2721,3078 гривні; 100 EUR – 2911,7993 гривні; 10 RUR – 4,5632 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2721,3078 (26 січня – 2720,8137)
100 EUR – 2911,7993 (26 січня – 2922,9702)
10 RUR – 4,5632 (26 січня – 4,5999)
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Як повідомляв УНІАН, 26 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,17/27,20 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0471/29,0768 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2131 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 526 угод на суму 235,4 мільйона доларів.