Нацбанк очікує зростання резервів у 2017 році до $21,3 мільярда
20:17, 26 січня 2017Фінанси
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Факторами зростання резервів стануть профіцит зведеного платіжного балансу та одержання запланованих траншів кредиту МВФ.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України очікує зростання міжнародних резервів за підсумками 2017 року до 21,3 мільярда доларів з 15,5 мільярда доларів на початок року.
Як повідомили в НБУ, факторами зростання резервів стануть профіцит зведеного платіжного балансу та одержання запланованих траншів кредиту Міжнародного валютного фонду.
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За оцінками НБУ, в 2018 році резерви зростуть до 27,1 мільярда доларів.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у 2016 році зросли на 17% - до 15,539 мільярда доларів.
У 2016 році Нацбанк поповнив резерви, купуючи валюту на міжбанківському валютному ринку, на 1,6 мільярда доларів.
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