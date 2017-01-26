Нацбанк очікує зростання резервів у 2017 році до $21,3 мільярда

Національний банк України очікує зростання міжнародних резервів за підсумками 2017 року до 21,3 мільярда доларів з 15,5 мільярда доларів на початок року.

Як повідомили в НБУ, факторами зростання резервів стануть профіцит зведеного платіжного балансу та одержання запланованих траншів кредиту Міжнародного валютного фонду.

Читайте такожГонтарева очікує цього року 4 транші від МВФ, найближчий – на початку лютого

За оцінками НБУ, в 2018 році резерви зростуть до 27,1 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у 2016 році зросли на 17% - до 15,539 мільярда доларів.

У 2016 році Нацбанк поповнив резерви, купуючи валюту на міжбанківському валютному ринку, на 1,6 мільярда доларів.