Кіпрський суд запідозрив власників "Азовмаша" у виведенні активів

Про це "Апострофу" стало відомо з власних джерел.

Згідно з наказом суду, тимчасовому управляючому надані повноваження контролю над всім рухомим і нерухомим майном на території Кіпру, а також за його межами. Тимчасовий керуючий буде приймати всі заходи, необхідні для збереження активів компанії "Азовмашінвест Холдинг", включаючи управління акціями підконтрольних українських компаній, з правом депонування на банківських рахунках грошових коштів, отриманих від прибутку діяльності підприємств та їх торговельної діяльності за всіма договорами з участю підприємств групи "Азовмаш" і третіх осіб.

Тимчасовий керуючий призначений до закінчення розгляду у справі, яку зараз розглядає цей суд. Справу ініціював один із кредиторів, який в 2013 року надав одній з компаній групи "Азовмаш" - ПРАТ "Торговий дім "Азовзагальмаш" - кредит в розмірі 27 млн. доларів. Гарантом по кредиту виступила розташована на Кіпрі материнська компанія "Азовмашінвест Холдинг Лтд".

Незабаром після отримання кредиту позичальник перестав його обслуговувати, в результаті сума заборгованості за кредитом вже перевищила 35 млн. доларів.

Щоб максимально продовжити термін погашення кредиту, бенефіціари холдингу Юрій Іванющенко і Світлана Савчук ініціювали судовий процес в Україні, а основною причиною заборгованості називали складності з поверненням проведення антитерористичної операції в Донецькій області. Для судових процесів залучили народного депутата, секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки Івана Вінника. Однак, незважаючи на депутатську підтримку і тривалі судові тяжби у судах різних інстанцій, "Азовмаш" програв справу - 18 січня 2016 року Вищий господарський суд України відмовив боржникові у задоволенні позову і зобов'язав сплатити борги.

Крім того, з 2014 року на Кіпрі ведеться судовий процес, в рамках якого кредитор вимагає стягнути заборгованість з гаранта за кредитом - материнської компанії "Азовмашінвест Холдинг Лтд". Раніше Окружний суд Лімассола вже виносив рішення про замороження активів "Азвомаша", оскільки стали відомі факти виведення активів і переклад діяльності на нову структуру, створену Юрієм Иванющенком і Світланою Савчук ще в 2015 році. Але це рішення не зупинило власників "Азовмашу". В кінці 2016 року були опубліковані документи, що підтверджують вимивання грошей з компанії-боржника. Зокрема, стало відомо, що "Азовзагальмаш" продовжує виробляти і активно експортувати продукцію в РФ, але оплату за контрактами отримувала новостворена компанія ТОВ "Торговий дім Азовмашекспорт", не обтяжена кредитними зобов'язаннями. Під кожну операцію відкривалися рахунки в різних банках, і закривалися відразу після отримання коштів.

У січні 2017 року, кредитор подав до кіпрського окружного суду афідевит (письмове клопотання під присягою) про призначення тимчасового керуючого активами групи "Азовмаш" для припинення порушення рішення суду про замороження активів та уникнення їх незаконного відчуження, у тому числі - шляхом вимивання коштів з виробничих компаній.

Нагадаємо, машинобудівний холдинг "Азовмаш" контролюється Світланою Савчук (вдовою екс-нардепа Олександра Савчука) та екс-народним депутатом Юрієм Іванющенком, які зараз проживають в Монако. У 2015 році власники створили нову структуру ТОВ "Азовмаш груп" (зареєстрована в Києві в пер. Музейний, 10) і Kaizen holding OU (зареєстрована в Талліні, Естонія) "Азовмаш", яка вільна від боргів і є отримувачем коштів за виробничими контрактами.