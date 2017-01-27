НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України 26 січня прийняв рішення про віднесення "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення правління Нацбанку від 26 січня.

"Правління Національного банку України від 26 січня 2017 року прийняло рішення про віднесення публічного акціонерного товариства "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за результатами діагностичного обстеження "Фортуна-банк", проведеного в першій половині 2016 року, в липні 2016 року був затверджений необхідний обсяг докапіталізації банку. Згідно діагностичному обстеженню, всі банки другої двадцятки за розміром активів, які потребували докапіталізації, повинні були забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу на 1 січня 2017 року.

"Фортуна-банк" подав у Національний банк план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів з метою докапіталізації банку. Протягом 2016 керівництво і власник істотної участі банку вживали заходів для виконання вимог щодо докапіталізації. Зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників - пов'язаних осіб, спрямування коштів субординованого боргу в основний капітал банку. Однак, вчинені керівництвом АТ "Фортуна-банк" та власником істотної участі цього банку заходів щодо його докапіталізації були недостатніми для забезпечення позитивного значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

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НБУ зазначає, що 91% (2167 осіб) всіх вкладників "Фортуна-банк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тисяч гривень. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів у обсязі близько 96 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки НБУ прийняв рішення про виведення з ринку щодо 89 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 - 2015, 21 - в 2016 і 2 - в 2017 році. Рішення про скасування регулятор прийняв стосовно 81 з цих банків. Тільки 1 банк відновив роботу після продажу інвестору.

"Фортуна-банк" працює на ринку України з 2002 року і входив у групу невеликих за розміром активів.