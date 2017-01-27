Дефіцит держбюджету в 2016 році зріс до 70 мільярдів гривень

Про це свідчать дані про виконання держбюджету на сайті Державної казначейської служби України.

Враховуючи планові показники держбюджету на 2016 рік із змінами, річний показник дефіциту держбюджету виявився нижче встановленого граничного обсягу на рівні 83,694 мільярда гривень.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трильйона гривень, річний дефіцит держбюджету склав 3% ВВП.

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Також Держказначейство призводить показники зведеного бюджету, згідно з якими його дефіцит за 2016 рік склав 54,683 мільярда гривень, що в 1,8 рази більше дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 30,898 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-листопада 2016 року склав 9,988 мільярда гривень, дефіцит держбюджету - 45,543 мільярда гривень.

Держбюджет України на 2016 рік передбачав доходи на рівні 607,966 мільярда гривень, витрати – 681,461 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту – 83,694 мільярда гривень, стеля державного і гарантованого державою боргу – 1,946 трильйона гривень.