Фонд гарантування радить позичальникам банку "Михайлівський" тимчасово не платити за боргами

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, у зв'язку з цим позичальникам банку «Михайлівський», кредити яких напередодні його банкрутства були передані компанії «Плеяда», доцільно дочекатися остаточного рішення суду.

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Фонд підкреслює, що адміністративний суд не розглядає питання по суті, а в ході процесу було допущено безліч грубих порушень, що вплинуло на об'єктивність і правомірність прийнятого рішення.

У зв'язку з цим, як зазначив фонд, договір факторингу між банком «Михайлівський» та компанією «Плеяда» від 19 травня 2016 року на сьогодні залишається незначним, а скарга банку і фонду буде розглядатися в Апеляційному адміністративному суді 31 січня.

Крім того, як зазначив фонд, в даний час триває розслідування у кримінальній справі щодо цих кредитів у провадженні прокуратури Києва.

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«Тільки після повного і остаточного рішення суду щодо нікчемності буде прийматися рішення щодо коштів, які надійшли на накопичувальний рахунок банку «Михайлівський» в погашення зазначених зобов'язань», - наголошується в повідомленні фонду.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» і «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договори факторингу фінансовими компаніями «Фагор» і «Плеяда», згідно з якими поступився правами вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд гарантування вкладів визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

19 листопада минулого року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг», який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.