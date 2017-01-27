Працюючих в Україні банків за рік стало на 23 менше
14:35, 27 січня 2017Фінанси
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На даний момент в Україні залишилося 94 працюючих банка, з них 39 - фінустанови з іноземним капіталом.
В Україні залишилося 94 працюючих банку / Фото УНІАН
Кількість працюючих в Україні банків, без обліку неплатоспроможних, на 20 січня 2017 року склало 94, що на 23 фінустанови менше, ніж на початок 2016 року.
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Про це йдеться в інформаційних матеріалах Національного банку України, наявних у розпорядженні УНІАН.
Згідно з документом, 39 з 94 працюючих фінустанов – банки з іноземним капіталом.
Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих банків в Україні становили 1,254 трильйона гривень, а кількість працюючих банків - 117.
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