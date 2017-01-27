У Кабміні назвали кількість та вартість держінвестпроектів на 2017 рік

Україна планує у 2017 році реалізувати 27 державних інвестиційних проектів з фінансуванням з держбюджету у розмірі 1,65 мільярда гривень, а також з додатковим позабюджетним фінансуванням в 426 мільйонів гривень.

Про це повідомляється в документі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Зокрема, на проекти у сфері охорони здоров'я передбачено фінансування в розмірі 748 мільйонів гривень на проекти у соціальній та культурній сфері - 214 мільйонів гривень, на проекти з охорони навколишнього середовища - 37 мільйонів гривень, на розвиток транспортної інфраструктури - 600 мільйонів гривень, на проекти з покращення надання держпослуг - 51 мільйон гривень.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує в 2017-2019 році реалізувати державних інвестиційних проектів на 24 мільярди гривень. Проекти для інвестування будуть стосуватися охорони здоров'я, будівництва службового житла, соціально-культурної сфери, охорони навколишнього середовища, функціонування органів влади та надання ними послуг, транспортної інфраструктури, агросектору.