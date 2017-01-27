Гривня йде на вихідні з курсом 27,19 за долар

У п'ятницю, 27 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,16/27,19 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,0471/29,0768 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,1922 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 458 угод на суму 209,1 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 26 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,17/27,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,0471/29,0768 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.