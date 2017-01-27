Найбільший швейцарський банк UBS відзвітував про значне зниження прибутку

Чистий прибуток банку в 2016 році знизився до 3,3 мільярда швейцарських франків ($3,3 мільярда) в порівнянні з показником попереднього року - 6,2 мільярда франків - внаслідок труднощів підрозділів управління приватним капіталом за рекордно низьких процентних ставок і орієнтації на заможних клієнтів, повідомляє Рейтер.

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"Хоча макроекономічна невизначеність, геополітична напруженість і розбіжності в політиці продовжують впливати на настрій клієнтів та обсяги транзакцій, ми почали помічати поліпшення впевненості інвесторів, головним чином у США, що може позитивно позначитися на діяльності нашого підрозділу управління приватним капіталом", - йдеться в заяві найбільшої в Швейцарії банку.

Операційний прибуток до вирахування податків в 2016 році знизилася на 24 відсотки.

Чистий прибуток у четвертому кварталі становив 738 мільйонів франків, що значно вище за усереднений прогноз 15 опитаних Рейтер аналітиків в 339 мільйонів.

Квартальний чистий прибуток знизився в порівнянні з 949 мільйонами франків роком раніше.

Тим не менш банк повідомив, що раніше виплатить дивіденди за звичайними акціями у розмірі 0,60 франка в 2016 році, як і очікували учасники ринку.