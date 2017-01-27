Реальна зарплата українців зросла на 11,6% – Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в грудні 2016 року була вище показника грудня 2015 року на 11,6%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

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При цьому, порівняно з листопадом 2016 року, в грудні минулого року реальна заробітна плата зросла на 18,6%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2016 року зросла на 19,8% порівняно з листопадом і становила 6 475 грн. Це значення у 4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати в Україні, яка в грудні 2016 року становила 1 600 грн.

У Держстаті зазначили, що порівняно з груднем 2015 року в грудні 2016 року середня номінальна зарплата зросла на 23,8%.

Найвищі середні зарплати в грудні були зафіксовані в авіаційному транспорті – 27,3 тис. грн, виробництві фармацевтичної продукції – 12,8 тис. грн, фінансовій, страховій діяльності та сфері телекомунікацій – по 11 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати в грудні був зафіксований у сферах поштової та кур'єрської діяльності – 3,4 тис. грн та організації харчування – 4,2 тис. грн.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком.