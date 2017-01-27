Зарплатні борги в Україні зменшились до 1,7 мільярда

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні у грудні 2016 року зменшилася на 10,6% порівняно з листопадом і на 1 січня 2017 року становила 1,7 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у грудні зменшилася на 16,0% - до 1,1 млрд грн.

Основна сума боргу сформувалася на промислових підприємствах (73,7%). На працівників сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності припадає 9,9% заборгованості.

Найбільші суми заборгованості накопичили підприємства Луганської (23%), Донецької (14,7%) і Харківської (12,9%) областей.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в листопаді 2016 року збільшилася на 2,1% порівняно з жовтнем і на 1 грудня минулого року становила 2 млрд грн.

У січні-вересні 2016 року за сприяння Державної служби праці було погашено близько 300 млн грн боргів із зарплати на підприємствах.