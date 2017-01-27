У понеділок долар і євро подешевшають: НБУ зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2719.2242 (27 січня – 2721.3078)

100 EUR – 2904.4034 (27 січня – 2911.7993)

10 RUR – 4.5080 (27 січня – 4.5632)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,16/27,19 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,0471/29,0768 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.