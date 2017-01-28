Суд Англії винесе рішення щодо "боргу Януковича" в квітні - Данилюк

Високий суд Англії у квітні винесе своє рішення по боргу на 3 мільярди доларів перед Російською Федерацією, повідомляє "112 Україна" з посиланням на заяву міністра фінансів Олександра Данилюка.

"Були слухання, на яких були заслухані обидві сторони. Зараз судді потрібно прийняти рішення оформити його документально. Думаю, через 3 місяці буде відомо про рішення, може вже у квітні", - зазначив він.

На думку Данилюка, представники української сторони аргументовано довели свою позицію.

Раніше в Росії також зробили свої прогнози. Так, Мінфін РФ очікує рішення суду Англії в проміжку від 1 до 3 місяців. При цьому відомство висловило впевненість у тому, що наведена Україною аргументація не витримує критики.

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Як зазначалося, суд почав розгляд справи 17 січня. За підсумками засідань суд повинен прийняти рішення, розглядати позов в прискореному порядку або йти по шляху стандартного процесу.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Лондоні Високий суд Англії, 19 січня провів заключний день слухань російського подання щодо прискорення рішення по справі про позов Росії до України з-за боргу в три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.

Нагадаємо, в Кремлі незадоволені, що Міжнародний валютний фонд змінив свої правила, які дозволяють кредитувати Україну без сплати Росії боргу екс-президента Віктора Януковича в 3 мільярди доларів.

"Москва послідовно виступала і виступає проти модифікації правил виділення нових траншів під конкретні ситуації, під миттєву політичну кон'юнктуру, про що, власне, йде мова у випадку з Україною", - сказав Пєсков.