Мінфін представить Кабміну законопроект про створення фінансової поліції 1 лютого – Данилюк

Міністерство фінансів України представить законопроект про створення Служби фінансових розслідувань, акумулюючої функції податкової міліції та економічних підрозділів силових структур, на найближчому засіданні Кабінету міністрів у середу, 1 лютого.

Про це міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив в ефірі "Громадське ТБ".

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"Я подаю законопроект. Він вже є в Кабінеті міністрів. В наступну середу він буде винесено на засідання Кабінету міністрів. Ми там проведемо дискусію. Я впевнений, що ми цей законопроект затвердимо і направимо до Верховної Ради", - сказав міністр.

За його словами, ухвалення закону прискорить реформування Державної фіскальної служби та її перетворення з "репресивного" органу на сервісну службу для платників податків.

Довідка УНІАН. В рамках Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" №1797 від 21 грудня 2016 року, податкова міліція продовжить свою роботу і виконання обов'язків до прийняття нового закону про її спадкоємниці - фінансової поліції.