Мінфін представить Кабміну законопроект про створення фінансової поліції 1 лютого – Данилюк
Прийняття закону прискорить реформування Державної фіскальної служби та її перетворення з "репресивного" органу на сервісну службу для платників податків.
Міністерство фінансів України представить законопроект про створення Служби фінансових розслідувань, акумулюючої функції податкової міліції та економічних підрозділів силових структур, на найближчому засіданні Кабінету міністрів у середу, 1 лютого.
Про це міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив в ефірі "Громадське ТБ".
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"Я подаю законопроект. Він вже є в Кабінеті міністрів. В наступну середу він буде винесено на засідання Кабінету міністрів. Ми там проведемо дискусію. Я впевнений, що ми цей законопроект затвердимо і направимо до Верховної Ради", - сказав міністр.
За його словами, ухвалення закону прискорить реформування Державної фіскальної служби та її перетворення з "репресивного" органу на сервісну службу для платників податків.
Довідка УНІАН. В рамках Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" №1797 від 21 грудня 2016 року, податкова міліція продовжить свою роботу і виконання обов'язків до прийняття нового закону про її спадкоємниці - фінансової поліції.