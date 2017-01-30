Доходи держбюджету України в 2016 році зросли на 15,3% - Нацбанк

Доходи державного бюджету України у 2016 році становили 616,275 мільярда гривень, що на 15,3% вище показника за попередній рік на рівні 534,650 мільярда гривень.

Про це свідчать дані про виконання держбюджету на сайті Національного банку України.

Враховуючи планові показники держбюджету на 2016 рік із змінами, річний показник доходів держбюджету опинився на 1,4% вище планового показника на рівні 607,966 мільярда гривень.

Згідно з наведеними даними, доходи зведеного бюджету України у 2016 році склали 782,749 мільярда гривень, що на 20% вище показника за попередній рік на рівні 652,031 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України в 2016 році становив70,130 мільярда гривень, що в 1,6 рази перевищує дефіцит за попередній рік, однак на 16,2% нижче за плановий показник.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трильйона гривень, річний дефіцит держбюджету склав 3% ВВП.

Дефіцит зведеного бюджету України за 2016 рік склав 54,683 мільярда гривень, що в 1,8 рази більше дефіциту за попередній рік.

Держбюджет України на 2016 рік передбачав доходи на рівні 607,966 мільярда гривень, витрати – 681,461 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту – 83,694 мільярда гривень, стеля державного і гарантованого державою боргу – 1,946 трильйона гривень.