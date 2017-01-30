Зростання вакансій на ринку праці свідчить про подолання кризи - Гройсман

Кількість вакансій на ринку праці за підсумками 2016 року збільшилася на 46%, і це стало свідченням того, що більшість компаній змогли подолати кризу і досягти зростання, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"За підсумками 2016 року бачимо позитивний сигнал економічного зростання: за даними компанії "HeadHunter Україна", в 2016 році кількість вакансій збільшилася на 46%, і більшість компаній змогли подолати кризу і досягти зростання, - зазначив глава уряду. - Ці позитивні тенденції треба зберегти і посилити. Завдання уряду - зробити економічне зростання відчутним для громадян".

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Раніше Гройсман підкреслював, що Україна на поточний момент має всі можливості для здійснення економічного прориву, який буде заснований на зростанні експорту промислових товарів та збільшення інвестицій.

Разом з тим, за даними Держстату, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2016 року зросло порівняно з листопадом на 13,5%, або на 52,9 тисячі чоловік, до 390,8 тисячі осіб.

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб віком від 15 до 70 років, у 2015 році знизився до 9,1% у порівнянні з 9,7% за підсумками 2014 року. Разом з тим, даний показник зріс в першому кварталі 2016 року до 9,9%, або 1,77 мільйона осіб. Статистичні дані за підсумками 2016 року ще не оприлюднювалися, однак прогнозний показник - 9,2%. Прогнозний показник на 2017 рік - менше 9%.