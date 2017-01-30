Гривня зміцнилася на 7 копійок – до 27,12 за долар

У понеділок, 30 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,09/27,12 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 29,0102/29,0503 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4516/0,4526 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,1255 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 50 угод на суму 25,26 мільйона доларів.