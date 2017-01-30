Міністр фінансів назвав терміни отримання Україною четвертого траншу кредиту від МВФ

Міністерство фінансів України розраховує отримати в лютому четвертий транш кредиту в розмірі близько 1 млрд дол. від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування, схваленою в березні 2015 року.

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Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Ми майже завершили переговори, зараз допрацьовуємо технічні деталі і очікуємо отримання траншу, як я вже говорив, в лютому», - сказав міністр.

Разом з тим, згідно з оприлюдненим на сайті МВФ розкладом засідань Ради директорів, яка приймає рішення про виділення коштів, українське питання до кінця поточного тижня відсутнє.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ щодо чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 млрд дол. у вересні поточного року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

На думку уряду України, наша країна виконала всі умови, необхідні для отримання наступного траншу, а саме - вчасно прийняла бюджет і провела «м'яку» націоналізацію найбільшого банку «ПриватБанк».

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, особливо МВФ, а також урядів країн «Великої сімки» залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності та ефективності реформ в країні.