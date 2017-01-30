Держфінмоніторинг знайшов канали фінансування бойовиків на 4 мільярди гривень

Державна служба фінансового моніторингу в період з березня 2014 року по грудень 2016 року провела і передала до правоохоронних органів матеріали понад 1900 розслідувань, проведених у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Як повідомили у прес-службі Держфінмоніторингу, загальна сума об'єктів розслідувань становила 449,8 млрд гривень.

Одним із напрямів діяльності слідчих, як відзначили у Держфінмоніторингу, є протидія фінансовим операціям, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму. До правоохоронних органів вже подано матеріали 152 розслідувань на загальну суму 4,1 млрд грн.

«Держфінмоніторинг на постійній основі проводить ідентифікацію новопризначених чиновників ДНР і ЛНР, актуалізує список «так званих» чиновників і встановлює рахунки цих осіб у банківських установах України, - повідомили у відомстві. - За вказаний період (з березня 2014 року по квітень 2016 року - УНІАН) на рахунках таких чиновників було заблоковано 28,5 млн грн».

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року Кабінет міністрів України схвалив план заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розроблений Державною службою фінансового моніторингу України спільно з заціквленими державними органами. Планом визначено заходи законодавчого, організаційного та практичного характеру, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також впровадження в національне законодавство Рекомендацій FATF та положень Директиви ЄС 2015/849 Європейського парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом.

У вересні 2016 року Кабінет міністрів України в рамках протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створив спеціальну консультаційну Раду на чолі з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу України, завданням якої є координація дій різних органів влади у боротьбі з нелегальними фінансовими потоками і поширенням зброї та тероризму.